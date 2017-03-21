Опубликована карта "путешествий" львовского мусора по Украине (инфографика)

Тонны львовского мусора продолжают путешествия по Украине. 18 марта несколько фур выгружали отходы в Криничках Днепропетровской области. О "прописке" сотрудники полиции узнали из магазинных чеков, найденных на месте нарушения, передает Слово и дело.

Только жители Львова производят 600 тонн отходов в день. Из большинства городских площадок мусор не вывозится более месяца. Санэпидемслужбы со страхом ждут сезонного потепления, готовясь к экологической катастрофе. Под угрозой закрытия продовольственные рынки, школы и детсады Львова.

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С октября 2016 года зафиксирован 21 факт перевозки мусора из Львовской области в другие регионы страны и по нему открыто 11 уголовных дел.

Журналисты подготовили инфографику-карту "путешествий" львовских отходов по Украине: куда вывозили, где утилизировали, а где полиция задерживала до отказа загруженные отходами фуры.

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Напомним, 17 марта мэр Львова Андрей Садовый сообщил о расторжении договора с частным полигоном ТБО в Донецкой области. Это был последний полигон в Украине, который принимал мусор из Львовской области.