Мусорный кризис в Львове: Гройсман обещает помочь и просит поддержки у мэров других городов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что готов помогать в решении проблемы с вывозом бытовых отходов из Львова. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рабочего совещания с городскими и поселковыми головами в рамках заседания правления Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Читайте такжеВо Львове могут закрыть школы и детские сады из-за проблем с вывозом мусора

В частности, мэр Львова Андрей Садовый обратился к Гройсману с просьбой помочь в решении проблемы с вывозом мусора до начала рекультивации существующей свалки и строительства мусороперерабатывающего завода.

"Я прошу вас, господин премьер-министр, в продолжение нашего разговора принять соответствующее решение, чтобы Львов получил помощь... чтобы мы имели возможность до начала рекультивации нормально вывозить отходы", - сказал мэр.

Садовый также сообщил, что получил письмо от Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с рекомендациями закрыть школы города из-за переполненности площадок для сбора мусора.

По его словам, 17 марта было подписано соглашение с французской компанией, которая получила от правительства Франции поддержку для проведения рекультивации существующего полигона для вывоза бытовых отходов, и готова взять на себя разработку проектной документации для строительства совместно с Европейским инвестиционным банком завода по переработке бытовых отходов.

В ответ Гройсман заявил, что готов помогать решать эту проблему. Он призвал других мэров поддержать Садового из-за этой проблемы.

"Можете рассчитывать на мою поддержку... Я готов помогать, чтобы вычистить Львов... Имею надежду, что мы найдем решение по этому поводу", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора за техническое состояние полигонов.