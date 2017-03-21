В Киеве заработали 10 пунктов приема изношенных шин (адреса)
В большинстве районов создали специальные площадки для сбора покрышек.
Во вторник в Киеве открыли 10 пунктов сбора изношенных шин, в них уже есть первые посетители. В каждом районном коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений создали площадки площадью 25 кв.м. специально для сбора шин. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".
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Пункты приема изношенных шин работают ежедневно с 8.00 до 17.00. Собранные отработанные покрышки будут перерабатывать на абсорбент.
Они находятся по адресам:
1. Площадка КП УЗН в парке «Покал» (Голосеевский район)
2. переулок Герцена, 6 (Шевченковский район)
3. улица Тростянецкая, 58-А (Дарницкий район)
4. Железнодорожное шоссе, 61 (Печерский район)
5. улица Электротехническая, 26 (Деснянский район)
6. улица Дмитриевская, 16-А (Подольский район)
7. проспект Освободителей, 6 (Днепровский район)
8. улица Бетховена, 8 (Святошинский район)
9. проспект Степана Бандеры (Московский), 26 (Оболонский район)
10. улица Новополевая, 95 (Соломенский район).