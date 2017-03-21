В Киеве заработали 10 пунктов приема изношенных шин (адреса)

Во вторник в Киеве открыли 10 пунктов сбора изношенных шин, в них уже есть первые посетители. В каждом районном коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений создали площадки площадью 25 кв.м. специально для сбора шин. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

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Пункты приема изношенных шин работают ежедневно с 8.00 до 17.00. Собранные отработанные покрышки будут перерабатывать на абсорбент.

Они находятся по адресам:

1. Площадка КП УЗН в парке «Покал» (Голосеевский район)

2. переулок Герцена, 6 (Шевченковский район)

3. улица Тростянецкая, 58-А (Дарницкий район)

4. Железнодорожное шоссе, 61 (Печерский район)

5. улица Электротехническая, 26 (Деснянский район)

6. улица Дмитриевская, 16-А (Подольский район)

7. проспект Освободителей, 6 (Днепровский район)

8. улица Бетховена, 8 (Святошинский район)

9. проспект Степана Бандеры (Московский), 26 (Оболонский район)

10. улица Новополевая, 95 (Соломенский район).