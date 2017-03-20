Во Львове могут закрыть школы и детские сады из-за проблем с вывозом мусора. Об этом сообщила директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная, передает 032.ua.

По ее словам, наихудшая ситуация с вывозом мусора на территории учебных заведений, во Франковском районе.

“Во Франковском районе переполнены 19 площадок, в Шевченковском и Железнодорожном районах по 13 площадок. При плюсовой температуре эти отходы разлагаются, а это ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации во Львове”, - рассказывает она.

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Если мусор будет постоянно накапливаться и не вывозиться с территории учебных заведений, это угроза для жизни и здоровья детей. Не исключено, что если мусор не вывозить и будет потепление, то занятия в учебных заведениях могут прекратить.

"Мы самостоятельно прекратить обучение в заведениях не можем, такие вопросы рассматриваются на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если есть такая угроза учебные процессы должны останавливаться. Если будет потепление и мусор не вывезут – это будет серьезная проблема”, - отметила Сличная.

Отмечается, что по состоянию на сегодня ТБО не вывезены с 413 контейнерных площадок Львова.

Как известно, Львовская областная прокуратура уже до 21 марта может выдвинуть мэру Львова Андрею Садовому подозрение, после чего его немедленно отстранят от должности в судебном порядке из-за "мусорной эпопеи".

Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.