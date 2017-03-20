В Днепропетровской области полиция задержала еще две фуры со львовским мусором

Прибыв на место происшествия правоохранители увидели, как два автомобиля «Скания» с полуприцепом осуществляют выгрузку мусора, не имея каких-либо сопроводительных документов. На момент приезда полицейских они уже успели выгрузить около трети отходов.

Об этом сообщает в пресс-служба УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В ходе осмотра места происшествия в каждой из куч мусора были обнаружены и изъяты фискальные чеки из магазинов Львова.

В товарно-транспортных накладных указано, что они везут отходы из Львова в г. Кривой Рог.

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На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники Укртрансбезопасности и специалисты санэпидемслужбы, которые задокументировали данный факт.

Представители государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и ветеринарии на данных водителей составили протоколы о нарушении санитарных норм по ст. 42 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Сейчас продолжается проверка.