Проект рекультивации Грибовичской свалки будет готовить французская компания

Во Львове сегодня был подписан меморандум между мэрией Львова и французской компанией Egis, в рамках которого компания разработает проект рекультивации Грибовичской свалки, стратегию обращения с отходами во Львове, а также проект нового мусороперерабатывающего комплекса.

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Как передает корреспондент УНИАН, подписание меморандума состоялось с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

Как отметил городской голова Львова Андрей Садовый, речь идет о грантовых средствах в сумме 650 тыс. евро от Фонда изучения и поддержки частного сектора (FASEP) генерального казначейства Франции, которые компания Egis использует для разработки исследования «Городская стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами для города Львова: технико-экономическое обоснование интегрированной системы обращения с твердыми бытовыми отходами, включая сбор отходов, переработку и утилизацию».

«Французская правительственная программа FASEP согласилась предоставить для города Львова техническую помощь через посредничество крупнейшей французской компании, которая имеет подобный опыт. Мы должны проанализировать весь этот багаж, который у нас есть, и в конечном счете выйти на качественную рекультивацию полигона», - сказал Садовый.

В свою очередь Изабель Дюмон отметила, что 3 марта Франция выделила 650 тыс. евро для реализации этого проекта. Она выразила надежду, что разработанное техническое решение позволит урегулировать ситуацию, которая возникла во Львове с мусором.

«3 марта этого года было выделено более полумиллиона евро для реализации проекта вместе с компанией Egis, которая известна в ведении проектов по переработке мусора. Надеемся, что она сможет урегулировать проблему, которая существует сейчас в Грибовичах, и уже в июне закончится проработка проекта», – сказала Дюмон.

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По словам начальника управления инвестиций и проектов департамента экономического развития Львовского городского совета Ольги Сивак, ключевым в исследовании для Львова является корректировка проекта рекультивации свалки в селе Большие Грибовичи.

«Эта техническая помощь является важной для Львова, поскольку мы получили возможность привлечь ведущую европейскую компанию к разработке и проектированию как первоочередных противоаварийных мероприятий на свалке в селе Большие Грибовичи, так и последующих мер по его окончательной рекультивации. Международный опыт и профессионализм французских экспертов будут гарантировать скорость и качество проектных работ, а, следовательно, мы сможем начать фазу непосредственной реализации проекта уже в ближайшее время», – сказала Сивак.

Как отмечалось во время церемонии подписания, исследование будет отвечать требованиям Европейского инвестиционного банка и позволит существенно ускорить начало непосредственной реализации проекта, который планируется внедрить за кредитные средства Европейского инвестиционного банка в рамках «Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины».

Как сообщал УНИАН, Франция по просьбе городских властей Львова и правительства Украины решила профинансировать работу по подготовке предварительной технико-финансовой документации, которая позволит определить наиболее оптимальные критерии для модернизации системы управления отходами города Львов.

Справка УНИАН. Egis - международная группа, которая предлагает услуги инжиниринга, проектного структурирования и эксплуатации. В сфере инжиниринга и консалтинга деятельность компании концентрируется в секторах транспорта, городского развития, гражданского строительства, промышленности, водоснабжения и водоотвода, защиты окружающей среды и энергетики.