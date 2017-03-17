Садовый заговорил о чрезвычайном положении во Львове из-за проблем с мусором (видео)

Все полигоны, с которыми сотрудничали перевозчики по вывозу мусора, заблокированы. Об этом во время брифинга сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Читайте такжеВ Одесской области обнаружен несанкционированный сброс львовского мусора

"Заблокированы все полигоны, куда мы вывозили мусор. Последний полигон, который нам заблокировали, - это город Покровск Донецкой области", - отметил он.

Мэр Львова заявил, что существует очень серьезная экологическая опасность, поэтому время принимать серьезное решение.

"Должна быть четкая позиция государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Потому что город Львов не может самостоятельно объявить чрезвычайное положение. Это должны сделать государственные органы власти: или регионального, или общегосударственного уровня", - подчеркнул Садовый.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.