Львову предложили новый участок под строительство завода по переработке отходов

Львовская областная государственная администрация предложила новый участок под строительство завода по переработке бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Отмечается, что Львовский городской совет не воспользовался земельным участком, который Львовская ОГА предлагала ранее, поэтому облгосадминистрация повторно предложила земельный участок, где можно построить завод по утилизации ТБО.

Поэтому областная власть предлагает участок возле села Добряны Николаевского района в 28 километрах от Львова.

Общая площадь земли 100 га, по категории - это земли промышленного назначения известнякового характера и не пригодны для сельскохозяйственного использования, отмечают в ОГА.