В Днепре задержали четыре фуры с львовским мусором (фото)

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Днепровский городской отдел полиции.

По данным полиции, автомобили с мусором пересекали Днепропетровскую область транзитом: они двигались со Львова до Покровска (бывший Красноармейск) в Донецкой области.

Как отметили в полиции, автомобили остановлены в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. На место вызвали следственно-оперативную группу и специалистов санэпидемслужбы.

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«Полицией будет осуществлено сопровождение автомобилей до границы Днепропетровской области. Конечно, в обратную сторону», – сказали Радио Свобода в полиции.

В то же время, как сообщил один из общественных активистов Родион Кудряшов, машины со львовскими номерами активисты, которые побывали на месте происшествия, обрисовали надписями «Львовский мусор едет домой» и «Садовый, привет из Днепра».