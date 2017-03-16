В Донецкой области задержали 5 фур со львовским мусором

Сегодня ночью в Покровске Донецкой области задержали 5 фур со львовским мусором. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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По его словам, «мусорные караваны» из Львова доехали и до Донецкой области. Сегодня ночью в Покровске задержали 5 фур со львовским мусором. На месте работает следственно-оперативная группа».

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.