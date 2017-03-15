В Одессе выявлена несанкционированная мусорная свалка площадью около 15 гектаров.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на место событий состоялся выезд сотрудников СМИ, инициированный Государственной экологической инспекцией в Одесской области.

Свалка находится на так называемых полях орошения (фильтрации) в Суворовском районе Одессы. Несанкционированный полигон огорожен шлагбаумами, установлены блокпосты, на территории работают экскаваторы.

Как пояснил УНИАН руководитель областной экологической инспекции Александр Ставнийчук, на полях орошения незаконно организованы 3-4 свалки, масштабы которых трудно представить без детального изучения.

«Это самозахват территории. Примерно 15 га, на которых устроили три-четыре свалки. Сегодня зафиксирована «черная бухгалтерия». Скрупулезно отмечают машины, которые выезжают и заезжают...», - сказал Ставнийчук.

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Он подчеркнул, что это проблема катастрофического масштаба. По данным Ставнийчука, ежедневно на свалке разгружаются порядка 300-500 фур с мусором. Сюда свозят твердые бытовые отходы, строительный мусор, а также землю, которая остается после рытья котлованов. Ею присыпают бытовые отходы, что привело к «многослойности» несанкционированного полигона.

По некоторым данным, за сброс кубометра мусора на поля фильтрации берут 15 грн, что значительно дешевле, чем на легальных полигонах.

По словам Ставнийчука, неподалеку от свалки находятся жилые дома, Хаджибеевский лиман.

«Отравленные, ядовитые вещества попадают в грунтовые воды. Это просто катастрофа», - акцентировал Ставнийчук.

На место событий сегодня была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции. Правоохранители взяли объяснения у находившихся на свалке людей. Ставнийчук отметил, что специалисты инспекции сейчас собирают материалы для передачи в соответствующие структуры, в том числе, в прокуратуру.

Экологи сегодня также отобрали пробы грунта для проведения анализов.

«Подключим все необходимые службы, геодезию. Будет замерена площадь свалок, установим ущерб, нанесенный окружающей среде», - сказал руководитель региональной инспекции.