Лишь 6% бутылок изготавливают из переработанного пластика - исследование

Каждый год крупные бренды безалкогольных напитков производят более, чем два миллиона тонн одноразовых пластиковых бутылок.

И только 6,6% из них произведены из переработанного пластика, пишет Life.pravda со ссылкой на The Guardian.

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Организация опросила крупные бренды, такие как Coca-Cola, PepsiCo, Suntory, Danone, Dr Pepper Snapple and Nestle.

И только Coca-Cola не рассказала, сколько тон пластика продает.

Исследователи говорят, если бы компания предоставила эту информацию, цифры были бы значительно выше.

Одноразовые пластиковые бутылки являются видимой частью проблемы пластикового загрязнения мировых океанов.

Их чаще всего вымывает на берега океанов, говорит Greenpeace.

Этот пластик вредит морской дикой природе, распространяя токсичные химикаты.

Поэтому Greenpeace стремится, чтобы бренды уменьшали количество пластмассы, которая загрязняет моря.

Компании, которые приняли участие в опросе, рассказали, что уменьшение загрязнения делают бутылки тоньше, чтобы уменьшить в них количество пластика, используют биопластик, изготовленный не из нефти, или делают свои бутылки более пригодными для вторичной переработки.

Однако Greenpeace парирует им, заявляя, что легкие биоплатистиковые бутылки все равно загрязняют моря.

А действия брендов не компенсируют рост общего объема пластика.

Эко-активисты предлагают производителям несколько вариантов: производить больше бутылок, полностью изготовленных из переработанных материалов, или постепенно уменьшать количество одноразовых бутылочек.

"Если мы хотим защитить наши океаны, нужно закончить эру одноразового пластика", - говорит Льюис Эдж, старший сотрудник по вопросам океанов в британском отделении Greenpeace.