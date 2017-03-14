Во Львовской мэрии обращаются к государственным инстанциям о помощи из-за завалов мусора

Профильный комитет Львовского городского совета принял решение повторно обратиться во все государственные инстанции по урегулированию ситуации с вывозом и захоронением твердых бытовых отходов из Львова, говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, комиссия рекомендовала направить повторные обращения Премьер-министру Украины, председателю ЛОГА, Министерству здравоохранения Украины и Госмпотребюслужбы.

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По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Сергея Бабака, по состоянию на утро в городе не вывезено 25% площадок, что, при повышении температуры воздуха, грозит ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.

"Не вывезенными остается 317 площадок, что составляет 25% от общего количества площадок в Львове. Такое положение вещей продолжается в течение трех недель. Учитывая потепление, дальнейшая ситуация, если она не будет решена с помощью органов государственной власти, областных органов в части оказания помощи по вывозу мусора, грозит ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Львове", - сказал Бабак.

«Вместо того, чтобы принимать решения, и на тех полигонах, которые есть в Украине, по одной машине принимать мусор, делают все наоборот – искусственно перекрывают, останавливают. Сегодня мы приняли решение повторно обратиться к руководителям государства, области», – заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Между тем, председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил в комментарии Радио Свобода, что Львовский горсовет к нему не обращалась за помощью.

«Город не представило ни одного конкретного факта, где бы были задержаны мусоровозы, конкретного номера автомобиля, который был остановлен за то, что вывозил мусор со Львовщины. Мы обратились с письмом к городской власти, если она предоставит конкретные факты, то мы выясним, почему задерживался автомобиль. По информации полиции, ни один автомобиль не задерживался на Львовщине. Выглядит на то, что слово «блокада» используется, чтобы закрыть свою несостоятельность выполнить работы по вывозу отходов. Сейчас мусор вывозится на территорию Львовщины и вне», – заявил Синютка.

По словам руководителя Львовщины, городские чиновники не обращались к ЛОГА с новыми предложениями относительно выделения земельного участка для мусороперерабатывающего завода и полигона.

Напомним, Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовицкой свалки.

Как сообщал УНИАН, во Львове возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки после обвала на нем и гибели людей в мае 2016 года.