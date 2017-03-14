Власти Одессы намерены построить завод по дегазации бытовых отходов за счет городского бюджета
В Одессе власти планируют построить завод по дегазации твердых бытовых отходов за счет городского бюджета.
Об этом УНИАН сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. По его словам, планируется возведение завода по дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры».
«Речь о заводе именно по дегазации полигона, а не о мусороперерабатывающем предприятии», - уточнил вице-мэр.
Как отметил Вугельман, предполагаемая стоимость проекта (строительство - в две очереди) в среднем составит – 3,5 млн долл. Срок возведения - 3-6 месяцев.
В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта, отвода земельного участка и решается вопрос о вынесении вопроса на сессию городского совета.
«Зависит от того, насколько быстро депутаты горсовета примут решение. В общей сложности, проект можно реализовать в течение года», - сказал Вугельман.
Ранее планировалось, что для дегазации полигона будут привлечены инвесторы. Как отметил Вугельман, заинтересованность выразили ряд компаний, в том числе – зарубежные – австрийская, немецкая и др. Во всех представленных инвестиционных предложениях обозначался 5-летний срок окупаемости.
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«Принимая во внимание короткий срок окупаемости проекта, целесообразно строить завод за бюджетные средства», - сказал Вугельман.
Как сообщал УНИАН, 1 июля 2016 года южнокорейская компания Ohb Holdings заявила о готовности инвестировать 25 млн долл в строительство в Одессе мусороперерабатывающего завода, комплекса по дегазации и пр. В рамках международного бизнес-форума Odessa 5Т Summer Business Days был подписан меморандум о намерениях строительства.
Меморандум подписали мэр Одессы Геннадий Труханов и президент Ohb Holdings Хо Кйонг-Ким.
Отмечалось, что проект предусматривает строительство сортировочного комплекса на территории законсервированной городской свалки в районе цементного завода по ул. Хуторская, 70 и строительство мусороперерабатывающего завода на полигоне «Дальницкие карьеры». В качестве основной продукции завода называлось альтернативное топливо, которое изготавливается из бытовых и промышленных отходов, которые отбираются из совокупной массы отходов. Также тогда шла речь о модульном комплексе по дегазации. Планировалось, что электрическая энергия в дальнейшем будет реализовываться в Оптовый рынок электрической энергии Украины по «зеленому тарифу».