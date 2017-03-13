Львову предложат еще один участок для строительства завода по переработке мусора - глава ОГА

Об этом сегодня, 13 марта, во время брифинга заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, передает Львовский портал.

По словам губернатора, после «провала» с яворивской «Серкой» городская власти Львова не обращались по поводу нового участка к областным властям.

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«Нет писем от городского совета, которые бы говорили о других земельных участках, но мы дополнительно направим Львову следующее предложение относительно земельного участка, который можно использовать под строительство завода ТБО. Если говорить о территории Яворивского района, то там однозначно нельзя строить полигон, но этот земельный участок пригоден для завода по переработке ТБО», – подчеркнул он.

Также Синютка добавил, что строительство завода на средства от Европейского банка начнется не ранее чем через полтора года.

«Сегодня нет никакой задержки со стороны государственных органов власти относительно выделения средств Европейского банка на реализацию проекта переработки ТБО. Но понимая, какая процедура международных финансовых структур, вполне ясно то, что такое строительство не начнется раньше, чем через полтора-два года. Когда город заявляет о кредите Европейского банка, надо понимать, что это на самом деле вещи, которые начнутся не раньше, чем через несколько лет», – отметил председатель ОГА.

Напомним, Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовицкой свалки.

Напомним, во Львове возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки после обвала на нем и гибели людей в мае 2016 года.