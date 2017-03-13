Возле Кривого Рога пытались нелегально сбросить львовский мусор - горсовет

08:59, 13 марта 2017
Мусор
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Отходы привезли два грузовика.

Инцидент произошел вчера, 11 марта / kg.ua

Возле Кривого Рога задержали две фуры с мусором из Львова. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Криворожский горсовет.

Инцидент произошел вечером в субботу, 11 марта: две 20-тонные грузовики с львовскими номерами, заполненные твердыми бытовыми отходами, полиция задержала в районе Криничек (Днепропетровская область).

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В горсовете сообщили, что после осмотра документов выяснилось, что мусор следовал из Львова, местом доставки указывался Кривой Рог.

В то же время в мэрии Кривого Рога сообщили, что с сентября 2016 года, согласно решению сессии горсовета, в городе действует запрет на утилизацию мусора неместного происхождения.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый не раз обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

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Теги: #мусор#Кривой Рог#львовский мусор