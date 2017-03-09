В Тернополе правоохранители заставили водителей двух грузовиков с львовским мусором выехать за пределы области

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера к тернопольским полицейским поступило сообщение о том, что на объездной дороге Тернополя стоят два грузовика с мусором.

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На месте правоохранители выяснили, что два автомобиля марки «ДАФ» загруженные отходами со Львова. Согласно документам, возвращались они с Полтавщины, где им помешали выбросить мусор.

Оказалось, что автомобили – из Тернополя и принадлежат местному предприятию, которое подписало договор с львовскими коммунальщиками по предоставлению транспортных услуг.

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Полицейские сопровождали фуры за пределы области, чтобы предотвратить выбрасывание мусора на Тернопольщине.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2016 года на Грибовичской свалке во Львовской области произошел оползень мусора, в результате которого погибли несколько человек.

Вскоре свалку закрыли, а Львов остался без места для вывоза отходов. С тех пор фуры с львовским мусором находят в разных областях Украины.