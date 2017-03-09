В Одесской области обнаружен несанкционированный сброс львовского мусора

Как сообщила УНИАН председатель Мологи Анна Гаврилюк, в ночь на 9 марта шесть фур выгрузили мусор на свалку, оборудованную для потребностей жителей Мологи, без разрешения общины.

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«Буквально накануне произошло несанкционированное сбрасывание еще с двух фур», - сказала Гаврилюк. Она добавила, что подъезд к сельской свалке был перекрыт шлагбаумом, который злоумышленники сорвали.

«Они вырвали шлагбаум», - отметила сельский голова, добавив, что обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

По предварительным данным, указанный мусор было привезен из Львова, на что указывают кассовые чеки и другие вещи, которые обнаружили местные жители в сброшенном грузе.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 г. продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый не раз обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.