Полтавский облсовет требует от властей Львова прекратить вывоз мусора на территорию региона

Как сообщил на сессии председатель Полтавского облсовета Александр Биленький, с октября 2016 года на территории области жители начали выявлять стихийные свалки неизвестного происхождения. Поверхностный осмотр мусора свидетельствует о том, что его привозят из Львова, что подтверждают платежные чеки, упаковки товаров с адресами производителей и магазинов, львовская пресса, агитационные материалы Львовских политиков и другие вещи, подтверждающие происхождение мусора.

Депутаты Полтавского облсовета с трибуны сессии заявляли, что они возмущены загрязнением региона львовским мусором.

«Уже полгода львовский мусор неконтролируемо завозится на территорию Полтавской области и, нарушая все правовые и экологические нормы, выгружается рядом с населенными пунктами, в лесополосах, полях, на берегах рек, у дорог. В частности, 1 марта у города Кременчуга удалось задержать колонну из пяти автомобилей, которые в очередной раз привезли мусор из города Львова к окраинам города Кременчуга. Двое из этих грузовиков, к сожалению, успели выгрузить мусор прямо на берегу Днепра. Водители автомобилей с мусором признались, что загружались на предприятии «Львовкомунтранс». Все эти факты зафиксировали работники полиции. Такие действия не укладываются в рамки добропорядочных и партнерских отношений между регионами страны и несут экологическую опасность и угрозу распространения инфекционных заболеваний, - говорится в сообщении.

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В связи с этим, депутаты Полтавского облсовета потребовали от городского головы Львова и депутатов Львовского горсовета немедленно прекратить вывоз мусора на территорию области и официально извиниться перед ее жителями.

Как сообщал УНИАН, случаи несанкционированного завоза львовского мусора продолжают фиксировать в разных областях Украины. Львовская власть отрицает свою причастность к несанкционированному сбросу мусора.

Справка УНИАН. Во Львове сохраняется напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовечской свалки. Городской голова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительные объемы мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.