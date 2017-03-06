В Днепре жители перекрыли въезд на свалку

Как сообщили Радио Свобода представители инициативной группы, городские власти после скандала с завозом сюда львовского мусора и протестов жителей против несоблюдения санитарных норм на полигоне обещала закрыть свалку. Но сейчас продолжаются подготовительные работы к строительству следующей очереди, отмечают жители.

По словам участников акции, их протест был стихийным – люди ожидали приезд на полигон представителей профильной комиссии горсовета, когда же ее представители не появились, решили временно перекрыть въезд на свалку. Таким образом, рассказали участники, они задержали около 10 фур с мусором.

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«Мы перекрыли дорогу мусоровозам в ожидании депутатов. Накопилось около десяти мусоровозов. Ситуация развивается: в разрез с требованиями людей и обещаниями самих чиновников, готовится строительство следующих очередей полигона. Обещали закрыть полигон, а на самом деле, как выглядит, никто его закрывать не собирается», – сказали Радио Свобода участники акции.

По словам жителей, мусорный полигон построен с нарушением санитарных норм – на расстоянии менее 500 метров от жилой застройки, кроме того, он приводит к загрязнению воздуха и грунтовых вод. Жители отмечают, что готовы к дальнейшим протестам.

В то же время в Днепровской мэрии заявляют, что на закрытие и рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в Диевке запланировано выделить 5 миллионов гривен из городского бюджета, касается поиска нового участка для полигона, то этот вопрос пока не решен. В качестве альтернативы обсуждается идея со строительством мусороперерабатывающего завода.