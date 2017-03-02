Мэр Кременчуга о появлении в окрестностях города львовского мусора: водителю дают 30 тысяч и он выгружает, где сможет

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты горсовета приняли на сессии в четверг, 2 марта.

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Как заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, уже несколько дней полиция обнаруживает и останавливает машины со львовским мусором в Кременчуге, а часть из грузовиков успела незаконно разгрузиться в регионе.

«По нашим данным, каждому водителю дают 30 тыс. грн и он везет мусор и, где сможет, выгружает», - заявил мэр.

Он отметил, что, вместо того, чтобы срочно подыскать участок для складирования отходов, строить полигон и мусороперерабатывающий завод, львовская власть пошла незаконным путем.

«В связи с этим кременчужане чрезвычайно обеспокоены этими фактами, ведь Кременчуг и так страдает от загрязнения окружающей среды. Просим вас использовать предоставленные народом Украины полномочия и обязать представителей львовской областной и городской власти найти, наконец, взаимопонимание и быстрее определиться с законным местом для вывоза мусора из Львова и местом для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода. Просим правоохранительные органы разобраться, кто и на каких основаниях вывозит мусор из Львова, и прекратить незаконный его сброс, что приводит к загрязнению окружающей среды по всей Украине, а также наказать виновных в указанных правонарушениях», - говорится в принятом обращении.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области неподалеку от Кременчуга - в селах Маламовка и Новоселовка - вчера полицейские задержали 7 грузовых автомобилей с мусором из Львова.

Ночью в Светловодске на границе Кировоградской и Полтавской областей были задержаны еще три автомобиля с мусором из Львова и один - в Кременчуге.

Утром под Кременчугом было выявлено 8 грузовиков с мусором со Львова, 5 из которых успели разгрузиться между селами Песчаное и Кривуши.