Под Кременчугом утром обнаружили еще 8 грузовиков со львовским мусором, 5 успели разгрузиться
Под Кременчугом Полтавской области утром в четверг, 2 марта, выявлено 8 грузовиков с мусором из Львова, 5 из которых успели разгрузиться между селами Песчаное и Кривуши.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии кременчугского горсовета сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Читайте такжеНа Полтавщине полицейские обыскали задержанные грузовики с мусором - оказался львовским
По его словам, сегодня с утра в полицию Кременчуга поступила информация о том, что 8 фур двигались по «немецкой» трассе и были заблокированы, но позже оказалось, что 5 фур уже высыпали мусор на границе сел Песчаного и Кривушей.
«Полиция сработала качественно. Остановила, не дали разгрузиться и сделали, чтобы тут оно не появилось. Сейчас готовим обращение к Гройсману, Авакову, Луценко и Садовому о незаконном сбросе мусора. Думаю, сегодня на сессии мы его подготовим и примем», - сказал Малецкий.
Как сообщал УНИАН, в Полтавской области недалеко от Кременчуга - в селах Маламовка и Новоселовка вчера полицейские задержали 7 грузовых автомобилей с мусором из Львова.
Ночью в Светловодске на границе Кировоградской и Полтавской областей было задержано еще три автомобиля с мусором из Львова, еще один - в Кременчуге.