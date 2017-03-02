Под Кременчугом утром обнаружили еще 8 грузовиков со львовским мусором, 5 успели разгрузиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии кременчугского горсовета сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Читайте такжеНа Полтавщине полицейские обыскали задержанные грузовики с мусором - оказался львовским

По его словам, сегодня с утра в полицию Кременчуга поступила информация о том, что 8 фур двигались по «немецкой» трассе и были заблокированы, но позже оказалось, что 5 фур уже высыпали мусор на границе сел Песчаного и Кривушей.

«Полиция сработала качественно. Остановила, не дали разгрузиться и сделали, чтобы тут оно не появилось. Сейчас готовим обращение к Гройсману, Авакову, Луценко и Садовому о незаконном сбросе мусора. Думаю, сегодня на сессии мы его подготовим и примем», - сказал Малецкий.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области недалеко от Кременчуга - в селах Маламовка и Новоселовка вчера полицейские задержали 7 грузовых автомобилей с мусором из Львова.

Ночью в Светловодске на границе Кировоградской и Полтавской областей было задержано еще три автомобиля с мусором из Львова, еще один - в Кременчуге.