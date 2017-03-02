В Тернополе создадут центры приема мусора, чтобы решить проблему стихийных свалок
По словам главы Тернопольской ОГА Степана Барны, на Тернопольщине сейчас более 700 спонтанных свалок.
Как сообщил УНИАН председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна, по предварительным расчетам, таких центров будет 5 или 6.
Они предусмотрены областной программой, которую вскоре вынесут на рассмотрение депутатов областного совета и которая будет предусматривать формирование окружных центров аккумулирования твердых бытовых отходов.
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«Мы поставили себе цель решить проблему собственного мусора на территории Тернопольской области. Осуществляются мероприятия по внедрению определенных экологических программ, в частности, активно ведется строительство очистных сооружений. Так же мы занимаемся процессом сертификации свалок, находящихся на территории области. Мы имеем более 700 спонтанных свалок, и соответственно без участия органов местного самоуправления в вопросах их благоустройства не обойтись», – отметил Барна.
Он выразил надежду, что решить проблему помогут центры принятия мусора.
«С их помощью мы наладим эффективную систему утилизации отходов на территории Тернопольской области», – убежден председатель ТОГА.