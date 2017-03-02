В Тернополе создадут центры приема мусора, чтобы решить проблему стихийных свалок

Как сообщил УНИАН председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна, по предварительным расчетам, таких центров будет 5 или 6.

Они предусмотрены областной программой, которую вскоре вынесут на рассмотрение депутатов областного совета и которая будет предусматривать формирование окружных центров аккумулирования твердых бытовых отходов.

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«Мы поставили себе цель решить проблему собственного мусора на территории Тернопольской области. Осуществляются мероприятия по внедрению определенных экологических программ, в частности, активно ведется строительство очистных сооружений. Так же мы занимаемся процессом сертификации свалок, находящихся на территории области. Мы имеем более 700 спонтанных свалок, и соответственно без участия органов местного самоуправления в вопросах их благоустройства не обойтись», – отметил Барна.

Он выразил надежду, что решить проблему помогут центры принятия мусора.

«С их помощью мы наладим эффективную систему утилизации отходов на территории Тернопольской области», – убежден председатель ТОГА.