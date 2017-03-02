На Полтавщине полицейские обыскали задержанные грузовики с мусором - оказался львовским

Получив разрешение на обыск, полиция ночью обыскала автомобили и документально зафиксировала данные о том, что мусор в ранее задержанных грузовиках был действительно привезен из Львова. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского горотдела полиции.

Читайте такжеВо Львове определили фирмы, которые будут вывозить мусор из города

После обыска четыре машины были помещены на штрафплощадку, а три с проколотыми активистами шинами остались под охраной общественных активистов и полиции.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области неподалеку от Кременчуга - в селах Маламовка и Новоселовка - полицейские задержали 7 грузовых автомобилей с мусором из Львова. Напомним, менее чем за неделю это уже четвертый случай с львовским мусором на окраинах Кременчуга.