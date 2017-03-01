Под Кременчугом полиция задержала 7 автомобилей с львовским мусором

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Кременчугского горотдела полиции Анна Васенко, многотонные грузовики заполненные бытовыми отходами из Львова, намеревались разгрузить на территории Кременчугского района.

В полиции отмечают, что информация о мусоровозах с львовскими номерами поступила от патрульных в Кременчугском районе. Три груженых мусоровоза удалось задержать в поселке Маламовка, два – в Новоселовке, а еще два грузовика пытались скрыться от полицейских, но все же были блокированы на границе Полтавской и Кировоградской областей.

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«Задержанные водители отказываются давать какие-либо пояснения и не представляют документы на груз», - сообщила Васенко.

Как сообщал УНИАН, меньше чем за неделю это уже четвертый случай со львовским мусором в окрестностях Кременчуга.

В понедельник городской глава Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о том, что мэр Львова Андрей Садовый попросил прощения у кременчужан за несанкционированно сбрасываемый львовский мусор.

Малецкий отметил, что найденный в Кременчуге львовский мусор коммунальщики вывезут на полигон для захоронения, а власти Львова оплатят услуги кременчугских коммунальщиков.