Во Львове определили фирмы, которые будут вывозить мусор из города

Заключенные с победителями конкурса договоры вступают в действие сегодня, 1 марта. Фирмы будут заниматься вывозом (сбором, хранением и перевозкой) и утилизацией твердых и крупногабаритных бытовых отходов, кроме токсичных и особо опасных, с территории львовских коммунальных предприятий, обслуживающих жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

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Шевченковский район будут обслуживать три компании: Ооо «Санком-Львов», ООО «AVE Львов» и ЛКП «Львовспецкомунтранс», сообщил заместитель председателя Шевченковской РА Михаил Космына.

«Договоры с перевозчиками мусора у нас закончились в прошлом году. Соответственно до сих пор перевозчики работали по временным соглашениям. Сейчас, после завершения конкурса, оформляем новые договоры и с 1 марта наш район будут обслуживать три компании-перевозчики», - рассказал Михаил Космына.

Как сообщили во Франковской районной администрации, конкурс на вывоз мусора из Франковского района Львова выиграли компания ООО «СпецавтотрансЛьвов» и ООО «AVE Львов». Действующим остается соглашение с ЛКП «Львовспецкомунтранс».

Конкурс на обслуживание Сиховского района по вывозу мусора выиграли 2 компании – ООО «AVE Львов» и ООО «Гринера Украина».

Как сообщила председатель Железнодорожной РА Надежда Банах, по вывозу мусора в Железнодорожном районе остается действующим соглашение с ООО «AVE Львов», которое обслуживает дома ЛКП «Гранит». Остальные, а это 6 ЛКП, с 1 марта будет обслуживать ЛКП «Львовспецкомунтранс».

В Галицком районе данный конкурс был проведен раньше. Обслуживает район ООО «Гринера Украина».

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Сейчас во Львове сохраняется напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала и гибели людей. Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора. Ранее львовская власть заявляла, что гору мусора на Грибовичской свалке нужно подпереть, чтобы она не сдвинулась дальше.