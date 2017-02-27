На Полтавщине вновь обнаружили львовский мусор

Об этом УНИАН сообщили в Кременчугском отделе полиции, которому подчиняется полиция Горишних плавней.

По данным правоохранителей, на улице Строителей, ближе к карьеру на пути к городской свалке, было выгружено очень много мусора.

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«В кучах найдены чеки из львовских супермаркетов, датированные 17 февраля 2017 года. Также там найдены документы фирм Львова. На месте работает следственно-оперативная группа. Будет открыто уголовное производства по факту загрязнения земель»,- сообщили в пресс-службе полиции Кременчуга.

В мэрии Горишних плавней отметили, что предварительно речь идет о разгрузке трех многотонных грузовиков с мусором.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в Полтавской области был обнаружен мусор из Львова в районе водоочистных сооружений водоканала в Сосновке и в районе села Каменные потоки Кременчугского района.

Ранее мусор из Львова был также обнаружен в Глобино Полтавской области.