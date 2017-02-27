В Одессе начнут строить специальные площадки для выгула собак

До 2021 года на них потратят 1,5 млн грн, рассказали «Думской» в муниципальном департаменте экологии.

Соответствующие изменения в городскую программу охраны животного мира и регулирования численности беспризорных животных в Одессе должны внести на ближайшей сессии.

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Такая площадка уже функционирует два года в сквере Героической обороны Одессы, что на 6-й Фонтана. Создали ее в порядке эксперимента — по инициативе Союза защиты животных. Эксперимент удался. Собачники охотно водят туда своих питомцев: там можно гулять без намордников и есть специальные сооружения для тренировок. Поэтому в муниципалитете решили распространить нововведение на всю Одессу.

В 2017-м на обустройство площадок выделят 700 тысяч гривень, потом каждый год по 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Днепре появились уникальные для Украины спецавтомобили для перевозки бродячих животных.