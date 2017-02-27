Власти Кременчуга утилизируют незаконно сброшенный в регионе львовский мусор и потребуют компенсацию у Львова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По его словам, полиция Кременчуга уже установила, какие автомобили выгрузили львовский мусор в регионе. Номера грузовых автомобилей из Львова удалось зафиксировать благодаря видеокамерам, которые установлены на Крюковском мосту Кременчуга.

«Нет смысла везти мусор обратно во Львов. Мы подготовили документы и будем требовать, чтобы нам компенсировали затраты на вывоз львовского мусора. Найденный мусор вывезут кременчугские коммунальщики, и счет за работу выставят тем, кто его сбросил...», - рассказал Малецкий.

Он также рассказал, что уже звонил по этому поводу мэру Львова Андрею Садовому.

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«Мэр Львова Андрей Садовый попросил прощения у горожан за львовский мусор. Он с пониманием отнесся к нашему возмущению. Говорит, ну, такая сложная ситуация сейчас. Они пытаются дисциплинировать перевозчиков, но их шестеро, и кто мог это мусор вывезти. Здесь есть общая проблема, и ее надо совместно решать с общиной Львова», - заявил мэр Кременчуга.

Малецкий также попросил жителей Кременчуга, которые стали свидетелями проезда по городу машин с иногородними номерами, груженные мусором, сообщать в полицию и в мэрию, чтобы не допустить их дальнейшего возможного разгрузки в Кременчуге.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в области было выявлено две свалки львовского мусора – в районе водоочистных сооружений водоканала в Сосновке и в районе села Каменные потоки Кременчугского района.

Раньше мусор из Львова был также обнаружен в Глобино Полтавской области.