Власти Кременчуга утилизируют незаконно сброшенный в регионе львовский мусор и потребуют компенсацию у Львова
Незаконно сброшеный львовский мусор, который был обнаружен в конце прошлой недели под Кременчугом (Полтавская обл.), будет утилизирован на городской свалке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
По его словам, полиция Кременчуга уже установила, какие автомобили выгрузили львовский мусор в регионе. Номера грузовых автомобилей из Львова удалось зафиксировать благодаря видеокамерам, которые установлены на Крюковском мосту Кременчуга.
«Нет смысла везти мусор обратно во Львов. Мы подготовили документы и будем требовать, чтобы нам компенсировали затраты на вывоз львовского мусора. Найденный мусор вывезут кременчугские коммунальщики, и счет за работу выставят тем, кто его сбросил...», - рассказал Малецкий.
Он также рассказал, что уже звонил по этому поводу мэру Львова Андрею Садовому.
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«Мэр Львова Андрей Садовый попросил прощения у горожан за львовский мусор. Он с пониманием отнесся к нашему возмущению. Говорит, ну, такая сложная ситуация сейчас. Они пытаются дисциплинировать перевозчиков, но их шестеро, и кто мог это мусор вывезти. Здесь есть общая проблема, и ее надо совместно решать с общиной Львова», - заявил мэр Кременчуга.
Малецкий также попросил жителей Кременчуга, которые стали свидетелями проезда по городу машин с иногородними номерами, груженные мусором, сообщать в полицию и в мэрию, чтобы не допустить их дальнейшего возможного разгрузки в Кременчуге.
Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в области было выявлено две свалки львовского мусора – в районе водоочистных сооружений водоканала в Сосновке и в районе села Каменные потоки Кременчугского района.
Раньше мусор из Львова был также обнаружен в Глобино Полтавской области.