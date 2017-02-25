Львовский мусор снова нашли в Полтавской области

Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы Кременчугского отдела полиции Анна Васенко, по предварительным данным, под Кременчугом разгрузились две машины с львовским мусором.

«Причастность мусора к Львову указывают чеки из магазинов и накладные документы. На место выезжало руководство полиции Кременчуга и следственно-оперативная группа», - отметила Васенко.

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Она отметила, что, как и вчера, когда мусор из Львова был обнаружен в районе водоочистной станции Кременчуга, полиция открыла уголовное производство по статье о загрязнении земель.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля большое количество бытового мусора, завезенного из Львова, обнаружили возле очистных сооружений КП «Кременчукводоканал».

Вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко заявил, что неизвестные выгрузили в лесополосе несколько грузовых автомобилей различного мусора.

В начале текущей недели мусор из Львова было также обнаружено в Глобино Полтавской области.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 г. продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки. Городской председатель Львова Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.