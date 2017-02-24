Во Львовской области обнаружили незаконный скотомогильник (фото)

Об этом сообщает Leopolis.

Место обследовали экологи. В частности, госинспектором по охране окружающей природной среды составлен акт обследования территории и вызвана следственно-оперативная группа с целью фиксации данного правонарушения.

Читайте такжеОдесситы жалуются на стихийные свалки на Жеваховой горе: мэрия рекомендует идти в полицию

Работники отдела инструментально-лабораторного контроля отберут пробы грунта. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

Ранее министр экологии Остап Семерак пожаловался, что ни одна область не передала полной информации о свалках.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией. Министр экологии неоднократно подчеркивал, что в Украине на сегодняшний день насчитывается порядка 30 тыс. мусорных свалок и полигонов для отходов, однако информация о них отсутствует.