В Кременчуге нашли "львовский мусор", полиция начала проверку

Об этом УНИАН сообщил начальник Кременчугского отдела полиции Александр Коцар.

По его словам, сегодня при обходе территории в районе очистных сооружений КП «Кременчугводоканал» работники предприятия обнаружили большое количество бытового мусора.

О данном факте коммунальщики проинформировали полицию.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременчугского районного отделения полиции и соответствующие городские службы контроля за благоустройством. По предварительным данным, мусор был вывезен грузовым автомобилем 23 февраля, около 22 часов. Марка транспортного средства и кому он принадлежит – устанавливается. Также проверяется информация о происхождении мусора», - сообщил Коцар.

Вместе с тем, в пакетах мусора выявлены чеки из львовских магазинов, а также конверты с львовскими адресами.

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Вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко заявил журналистам, что неизвестные выгрузили в лесополосе несколько грузовых автомобилей различного мусора.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

Как сообщал УНИАН, в начале текущей недели мусор из Львова был также обнаружен в Глобино (Полтавская обл.).

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 г. продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город продуцирует 650-700 тонн мусора.