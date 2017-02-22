Микропластик от стирки синтетической одежды стал частью пищевой цепи в океане - ученые

В некоторых областях этот источник загрязнения наносит океану больший ущерб, чем загрязнение от обычных, видимых глазу отходов, пишет Русская служба BBC.

В одном из последних отчетов Международного союза охраны природы говорится, что микроволокна пластика составляют от 15% до 31% от общего количества загрязняющей океан пластмассы. В количественном выражении это около 9,5 млн тонн микропластика в год.

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"Мы пришли к выводу, что источник большей части микроволокон в океане - либо стирка синтетики, либо шины", - заявил в беседе с Би-би-си заместитель главы программы союза по загрязнению морей Франсуа Симар.

"Микроволокна проникают повсюду в океане, они стали частью пищевой цепи. Давайте перекроем этот поток пластика", - призвал эколог.