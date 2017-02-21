Полиция проводит проверку по факту разгрузки львовского мусора в Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении полиции.

По их данным, работники отдела развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства горисполкома Глобина 20 февраля на свалке обнаружили мусор и свидетельства того, что он из Львова.

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Информация об этом была передана в полицию. Правоохранители задержали 5 мусоровозов, но уже без груза.

По данному факту проводится проверка.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 г. продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город продуцирует 650-700 тонн мусора.