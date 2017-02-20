В Запорожской области обнаружили несанкционированную свалку львовского мусора

Об этом сообщает председатель облгосадминистрации Константин Брыль, передает Громадське.

В Пологовском и Гуляйпольском районах грузовики выгрузили мусор. Согласно показаниям местных и найденной макулатуре, это может быть львовский мусор.

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Как сообщила глава отдела коммуникаций Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, по этим фактам открыто два уголовных производства по статье 239 (Загрязнение или порча земель).

Ранее в поселке Черняхов Житомирской области зафиксировали очередной случай сброса львовского мусора.