В Запорожской области обнаружили несанкционированную свалку львовского мусора

16:56, 20 февраля 2017
Мусор
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В Запорожской области обнаружили минимум две несанкционированные свалки с мусором, который, возможно, привезли из другой области.

Согласно показаниям местных и найденной макулатурой, это может быть львовское мусора / УНИАН

Об этом сообщает председатель облгосадминистрации Константин Брыль, передает Громадське.

В Пологовском и Гуляйпольском районах грузовики выгрузили мусор. Согласно показаниям местных и найденной макулатуре, это может быть львовский мусор.

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Как сообщила глава отдела коммуникаций Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик, по этим фактам открыто два уголовных производства по статье 239 (Загрязнение или порча земель). 

Ранее в поселке Черняхов Житомирской области зафиксировали очередной случай сброса львовского мусора.

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Теги: #Львов#мусор