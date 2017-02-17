В Дрогобыче начали вручную сортировать мусор

Коммунальщики вручную отсортировывают мусор на вторсырье, которую будут продавать профильным предприятиям, и остальной мусор, который придется отправлять на свалку, сообщает Zaxid.net.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма рассказал журналистам, что в течение дня на участке выгружают мусор 2-3 машины мусора. Благодаря сортировке, по его словам, удается отобрать примерно 7-8 тонн вторичного сырья в день. Впоследствии вторсырье продают компаниям, которые занимаются их переработкой.

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Участок для сортировки мусора расположен в селе Рихтичи, что в пяти километрах от Дрогобыча. По словам мэра, сортировкой мусора занимают 5-6 работников коммунального предприятия.

«Чтобы уменьшить нагрузку на Броницкую свалку, мы решили сортировать мусор. Мы увидели, что из трех машин, которые выгружают мусор на этом участке, на свалку мы отправляем две машины. Это экономия средств и на 1/3 уменьшается нагрузка на полигон. Это первый шаг, который мы можем сделать, чтобы улучшить экологическую ситуацию в Бронице», - рассказал мэр.