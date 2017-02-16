В центре Днепра установят подземные мусорные контейнеры

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского горсовета.

Читайте такжеЭко-итоги года: лысые Карпаты, янтарная Волынь, загрязненный Донбасс

Так, согласно проекту по реконструкции 57 центральный улиц, в центре города на всех красных линиях будут исключительно подземные контейнеры для мусора.

"Уже разработана проектная документация на технику, которая будет обслуживать и наземные, и подземные контейнеры. Кроме этого, планируется закупка трех мусоровозов, которые смогут контейнеры мыть - это в городе будет делаться впервые. Все работы планируем начать уже в этом году", - рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Как известно, на Грибовичской свалке ожидают прибытия техники для укрепления дамбы.