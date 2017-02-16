Трагедия на Грибовичской свалке: чиновника Львовского горсовета будут судить за халатность

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, по процессуальному руководству прокуратуры Львовской области полиция завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего и.о. руководителя соответствующего департамента Львовского горсовета по факту совершения служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что указанный чиновник халатно отнесся к выполнению своих обязанностей по осуществлению контроля за подчиненным предприятием.

В частности, не обеспечил определение соответствующей стратегии развития предприятия в части принятия мер к инженерной устойчивости «тела» Грибовицкого мусорного полигона, то есть перемешивание, уплотнение полигона, укрепление его откосов и тому подобное, а также проведения на предприятии проверок.

Все указанные нарушения привели к сдвигу в мае 2016 года откоса Львовского городского полигона ТБО, под завалами которого погибли люди.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели людей на свалке, также было объявлено директору ЛКП «Збиранка», его заместителю, а также начальнику полигона.