Экспертиза не подтвердила версию о поджоге на свалке вблизи Львова - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

“Харьковский научно-исследовательский институт окончательно сделал экспертизу, что на львовской свалке не было поджога, а было самовозгорание из-за использования неэффективных технологий”, - сказал Луценко.

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По его словам, только это заключение дойдет до Львова, местной прокуратуре будет поставлена задача расследовать наличие преступной халатности в действиях должностных лиц Львовского горисполкома.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели людей на свалке, было объявлено директору ЛКП "Збиранка", его заместителю, а также начальнику полигона.