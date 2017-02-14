На Грибовичской свалке ожидают прибытия техники для укрепления дамбы

"Сегодня мы ожидаем, что завершится прибытие техники, которая уже начнет ключевые работы. Сколько понадобится времени и оборудования, я думаю, это уже увидим по результатам первых двух-трех дней", - заявил заместитель городского председателя Андрей Москаленко, пишет 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, на свалке в с. Большие Грибовичи будут усиливать дамбу, чтобы инфильтрат не имел возможности вылиться, если будут какие-то нестандартные ситуации. Усиление планируют делать грунтом.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая троих спасателей нашли мертвыми.

Сейчас во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на нем и гибели людей. Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.



