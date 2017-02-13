На Грибовичской свалке начинают работы по усилению дамбы

«Мы получили разрешение Государственной инспекции архстройконтроля. Три предыдущих раза нам отказывали в начале работ по усилению дамбы, по работах по стабилизации. Сейчас выставляют отметки и сегодня до конца дня приедет первая техника. С завтрашнего дня будут полномасштабные работы. Сегодня определенные работы уже начинаются, техника приезжает. Будем усиливать дамбу – это надо в первую очередь, чтобы инфильтрат не имел возможности вылиться, если будут какие-то нестандартные ситуации. Усиление будем делать грунтом», - цитирует Садового пресс-служба Львовского горсовета.

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Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая троих спасателей нашли мертвыми.

Сейчас во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на нем и гибели людей.

Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.

Ранее львовская власть заявляла, что гору мусора на Грибовицкой свалке нужно подпереть, чтобы она не сдвинулась дальше.