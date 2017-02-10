Таинственный мусорный остров: разведка Таиланда потеряла с радаров гигантскую плавучую свалку (фото)
Обнаруженный рыбаками, а затем воздушной разведкой военно-морских сил Таиланда, "мусорный остров", гигантская плавучая свалка, состоящая, в основном, из пластиковых пакетов, исчез из координат, в которых был ранее зафиксирован.
Как передает "РИА Новости", об этом сообщает в пятницу газета Bangkok Post со ссылкой на департамент водных и береговых ресурсов.
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Заместитель генерального директора департамента Сопхон Тхонгди, лично видел "мусорный остров" вечером в четверг с борта самолета ВМС в четырех милях от острова Талу, неподалеку от курортных зон Хуа Хин и Ча-Ам. Днем в пятницу, прибыв на место с отрядом специально оборудованных для уборки мусора судов, чиновник не обнаружил искомого объекта в тех координатах, где видел его накануне, сообщает газета.
В настоящее время отряд судов, на которых установлены краны и сети для сбора мусора, ожидает новых результатов спутниковой и воздушной разведки, сообщает издание. Как только новые координаты "мусорного острова" будут определены, начнется работа по его ликвидации, говорится в сообщении.
huge garbage patch drifting in golf of thailand spotted - thai pbs english... https://t.co/UhZHEXkUYo— bernd weber (@berndweb01) February 9, 2017