Во Львовской области установили блокпост возле свалки, "оборону" будут держать месяц (видео)

Люди протестуют против того, чтобы сюда вывозили отходы из Львова, передает ZIK.

В течение прошлой недели жители района начали замечать вблизи районной свалки грузовики с мусором. Людей изрядно обеспокоило то, что завозить мусор туда пытались ночью.

"Жители блокируют машины, потому что мусор привозят сюда сверх нормы. Кроме того, мы по выброшенным чекам видим, что это львовский мусор, а оно нам не нужно", – говорит местная активистка.

Читайте такжеГору мусора на Грибовичской свалке необходимо подпереть, чтобы она не сдвинулась дальше - горсовет

Жители не хотят чужих отходов, поэтому на въезде возле свалки установили блокпост и развернули там палаточный городок. Активисты сами будут проверять грузовики, заезжающие на полигон.

"Мы хотим проконтролировать, какой мусор привозят. Потому что сейчас доверия нет ни к владельцу свалки, ни к власти", – убеждает участник блокады.

Зато местные чиновники уверяют: неконтролируемого вывоза нет. Мусор привозят только те фирмы, которые имеют на то право.

Но люди словам чиновников верить не хотят. И расходиться пока не собираются. Держать "оборону" яворовчане обещают минимум месяц. Они просят неравнодушных помочь им деньгами, чтобы купить еды и дров для активистов.