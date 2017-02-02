Гору мусора на Грибовичской свалке необходимо подпереть, чтобы она не сдвинулась дальше - горсовет

Сегодня с рабочим визитом во Львове находится вице-премьер Владимир Кистион. Во время осмотра львовского городского полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах начальник управления жилищного хозяйства львовского горсовета Сергей Сало доложил о первоочередных мероприятиях, которые необходимо выполнить на полигоне. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

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«На сегодня нужно сделать склон более пологим и осуществить подпирание этого склона, чтобы он не сдвинулся дальше. Также планируется обустройство опорной дамбы, чтобы отходы, в случае сдвига, не сошли в озера. С другой стороны, где закончился мусор, также нужно установить еще одну дамбу, чтобы обезопасить проведение работ уравниванию склона», - доложил Сергей Сало.

Как сообщал УНИАН, во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей.

Городской глава Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.