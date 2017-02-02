В Тернопольской ОГА отклонили просьбу мэрии Львова по захоронению мусора на территории области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее решение приняли члены совета, рассмотрев официальное обращение от Львовского городского совета.

«В областную государственную администрацию поступило письмо от городского головы Львова с просьбой временно помочь городу в захоронении части твердых бытовых отходов. Однако позиция членов Общественного совета такова: мы не можем завозить этот мусор в нашу область, это техническая проблема. Кроме того, это значительные объемы: 800 тонн в сутки», – сказал председатель общественного совета при облгосадминистрации Валерий Федорейко.

Читайте такжеЛьвовский мусор пробрался на Житомирщину

Он добавил, что в прошлом году в области состоялся первый Всеукраинский научно-практический семинар «Диверсификация источников энергии: инновационные комплексные энергетические системы», где в частности были представлены различные утилизаторы, с помощью которых можно решить проблему с мусором.

Как сообщал УНИАН, 24 января председатель ОГА Степан Барна поручил правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова. Обусловлено его поручение было тем, что в Малашовцах и вблизи Зборова был обнаружен несанкционированный сброс мусора с чеками из львовских магазинов.

30 января на Павловскую свалку было несанкционированно завезено еще 2 фуры мусора из Львова.