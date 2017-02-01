Скитания львовского мусора: Житомирщина готова принимать 1-2 фуры ежедневно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам руководители Житомира и области сегодня на брифинге.

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В частности, отвечая на вопрос УНИАН о мерах, которые принимает обласная власть для борьбы с несанкционированным сбросом на Житомирщине мусора из Львова, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич отметил, что делается все возможное, чтобы таких случаев не было.

"Вы знаете, что полиция сопровождает фуры со львовским мусором до границ с другими областями и не позволяет сбрасывать этот мусор на Житомирщине. Наша область могла бы организованно принимать ежедневно по одной-две фуры со львовским мусором и утилизировать его в случае необходимости", - сказал Гундич.

Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма в свою очередь сообщил, что вчера в облсовет впервые поступило соответствующее обращение от руководства Львова. "Власть области это обращение рассмотрит и примет решение, о чем сообщим отдельно", - сказал Ширма.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин также отметил: "мы готовы помочь Львову в решении проблемы с мусором, но на определенных условиях. В принципе, мы можем принимать одну-две машины мусора в день, но под строгим контролем и мониторингом автомобилей, которые его завозят. Конечно, если это будет необходимо".

Он пояснил журналистам, что в случае согласия исполкома Житомирского городского совета на прием львовского мусора грузовики будут серьезно проверяться – к этому будут привлекать представителей общественных организаций и специалистов соответствующих служб.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине местные власти неоднократно фиксировали несанкционированный сброс львовского мусора на территории области. О таких же фактах сообщали из других областей Украины.

Раньше Житомир определенное время принимал фуры со львовским мусором, однако это вызвало ряд акций протеста житомирян, после чего принимать мусор из Львова прекратили.

Во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки после обвала на нем и гибели людей.

Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.