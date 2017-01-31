Львовский мусор пробрался на Житомирщину

Как сообщил корреспонденту УНИАН Черняховский поселковый голова Иван Бабицкий, львовский мусор обнаружен в Черняхове в эти выходные. На место происшествия выезжали работники поселкового совета.

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По факту несанкционированного сбрасывания мусора правоохранители проводят проверку. Количество незаконно ввезенного мусора сейчас устанавливается.

В Черняхове принимаются меры по уборке львовского мусора и установлены камеры видеонаблюдения.

"Это уже далеко не первый случай сбрасывания львовского мусора в нашем поселке. Люди возмущены. Пора уже, наконец, навести порядок в этом вопросе, сколько можно уже!",- прокомментировал ситуацию Бабицкий.

О появлении фур со львовским мусором в Житомирской области в течение последней недели также сообщала пресс-служба управления патрульной полиции Житомира.

Как сообщал УНИАН, 30 января председатель Львовской ОГА Олег Синютка сообщил, что Львов полностью очищен от мусора, который накопился на территории города из-за проблемы с вывозом бытовых отходов. По его словам, для этого были подписаны соответствующие соглашения с полигонами твердых бытовых отходов во Львовской области.

В то же время в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области сообщили, что в полицию обратились местные жители с информацией о том, что 30 января около 4 часов утра два грузовика с отходами из Львова въехали на территорию Павловской мусорной свалки в Бережанском районе и сбросили мусор.

Справка УНИАН. Во Львове возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки после оползня на ней и гибели людей в мае 2016 года.

Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. Случаи несанкционированного ввоза львовского мусора фиксировались многих областях Украины, в том числе и в Житомирской.

По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.