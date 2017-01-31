Суд признал противоправным бездействие Садового в решении проблемы Грибовичской свалки
Львовский апелляционный административный суд признал противоправным бездействие городского головы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовичской свалки.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Как напомнили в ГПУ, областная прокуратура в 2016 году повторно подавала исковое заявление городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского горсовета о признании противоправным бездействия и обязательства к совершению действий.
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Тогда Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки. В частности, обязали исполнительный комитет Львовского горсовета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП «Збиранка» отходов на Грибовичскую свалку.
В то же время, отметили в ГПУ, этим же судом прокуратуре отказано в признании противоправным бездействия по незакрытию Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведению его рекультивации и выбору земельного участка для создания нового полигона и строительства на нем мусоросортировочного комплекса, и др. Поэтому областной прокуратурой указанное решение было обжаловано.
Таким образом, вчера, 30 января, отмечается в сообщении, постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворена полностью. «Признано противоправным бездействие городского головы г. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового мусорного полигона г. Львова, строительства на нем завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса. В то же время городского голову г. Львова обязали обратиться с соответствующим ходатайством в органы, к компетенции которых относится решение вопроса выделения такого земельного участка», - проинформировали в ГПУ.
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Решение суда вступило в законную силу.
Как сообщал УНИАН, во Львове возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей в мае 2016 года.
Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью в другие регионы страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. Случаи несанкционированного завоза львовского мусора фиксировались во многих областях Украины.
19 января Львовский горсовет на сессии принял решение создать пять временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора в каждом районе города, утвердив перечень участков.
25 января на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое созвал глава Львовской ОГА Олег Синютка, приняли решение, что в течение семи дней из Львова должны вывезти мусор, который скопился на территории города. Для этого заключили соответствующие соглашения с полигонами твердых бытовых отходов (ТБО) в области.
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова.
27 января во время заседания в Львовской ОГА при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана была достигнута договоренность о выделении земельного участка в районе горно-химического предприятия «Сера» на территории Яворовского района Львовской области для обустройства нового полигона твердых бытовых отходов.
По данным Львовского городского совета, ежедневно город продуцирует 650-700 тонн мусора.