На Тернопольщину приехал свежий мусор из Львова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, мусора обнаружили в Бережанском районе.

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«Сегодня ночью в 3.30 на Павловскую свалку завезли 2 фуры мусора из Львова. Об этом свидетельствует много разнообразных чеков, ученических тетрадей с привязкой ко Львову. В настоящее время по данному факту работает группа работников Бережанского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. Из Тернополя выехали специалисты государственной экологической инспекции», – сообщил председатель Бережанской РГА Владимир Петровский.

Как сообщал УНИАН, 24 января председатель ОГА Степан Барна поручил правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова.

Обусловлено его поручение было тем, что в Малашевцах и вблизи Зборова был обнаружен мусорас чеками из львовских магазинов.

Ранее польские СМИ сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор, так как накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию.

Он мотивировал просьбу тем, что Львову негде хранить мусор, и он вынужден искать помощи, "чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Восточной Европе".

По словам Садового, причиной проблем стал пожар на свалке в Великих Грибовичах, в результате чего использование свалки запрещено.

Случаи несанкционированного завоза львовского мусора неоднократно фиксировались в Житомирской, Тернопольской, Ровенской, Сумской и других областях Украины. Львовская власть отрицает свою причастность к несанкционированному завозу мусора.

Во Львове с лета 2016 продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовической свалки. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.

Справка УНИАН. 30 мая на Грибовической свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.