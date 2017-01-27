Угроза повторения трагедии Грибовичской свалки существует для каждого города Украины – министр экологии

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии.

«Мы должны признать, что для каждого города в Украине есть угроза повторения «грибовичской трагедии», - сказал министр во время заседания Чрезвычайной комиссии по техногенно-экологической безопасности при Львовской облгосадминистрации.

Также он сообщил, что на сегодня Минэкологии продолжает разрабатывать Национальную стратегию по обращению с отходами и для этого проводит открытые консультации с общественностью.

«В кратчайшие сроки с территории Львова должно быть удалены твердые бытовые отходы. Кроме того, должно быть создано современное экологически безопасное место для удаления отходов, сортировки и переработки мусора. Я убежден, что городские власти Львова должны принять лидерство и подойти максимально ответственно к этой работе», - заявил Семерак.

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Министр также добавил, что Минэкологии готово оказать помощь для проведения экологической экспертизы всех проектов, которые будет готовить местная власть.

По данным пресс-службы, по итогам совещания Чрезвычайной комиссии было принято решение о передаче Львову земельного участка под новый полигон, а мер города Андрей Садовой, в свою очередь, пообещал провести рекультивацию Грибовичского полигона за деньги городского бюджета.

Как сообщал УНИАН, 30 мая спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова. На месте пожара образовался сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей.

1 июня Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

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Следующим важным этапом государственной политики, по мнению Семерака, должна быть разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.

В конце декабря в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития, который выступает партнером Минэкологии в подготовке данной стратегии, сообщили, что первый вариант Нацстратегии предусматривает создание в Украине так называемых мусорных кластеров, то есть регионов, на территории которых раздельное собирание мусора и дальнейшее обращение с ним будет объединено общей логистикой и потребностями населения.